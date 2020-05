Ancora code per l’hamburger drive-in

Riaperte per l’asporto le principali catene di fast food è ormai il secondo giorno di seguito che con l’arrivo della sera si formano lunghe code di clienti desiderosi di riaddentare un hamburger dopo settimane di quarantena.

A Gallarate (nella foto dal gruppo sei di Gallarate se) la fila per l’ordinazione è lunga più di 200 metri e ciascuno sulla propria auto attende il suo turno per decine di minuti. Un fenomeno, per la verità, che interessa numerosi fast food della provincia e non solo.

