Arsago Seprio, per i parchi si aspetta il decreto

«Aspettiamo il decreto del Presidente del Consiglio per riaprire tutti i parchi. Saranno aperti quando i giochi per i bambini saranno utilizzabili». Il sindaco di Arsago Seprio Fabio Montagnoli fa il punto sui parchi comunali.

Al momento, l’unica area aperta è quella di via Boccaccio, dove si trovano gli orti urbani. Il sindaco afferma di aver seguito le indicazioni del Ministero dell’Agricoltura: «Così abbiamo permesso alle persone che vi coltivano di continuare a farlo. Ma – spiega – per quanto riguarda gli altri parchi, come il Pissina, aspettiamo ancora».

Per il bosco urbano di via del Tornago la situazione è diversa: lì il comune ha deciso, all’inizio della pandemia da coronavirus, di aprire la sede operativa del C.O.C., il Centro Operativo Comunale, fondamentale per distribuire i pacchi alimentari. «Per questo – aggiunge Montagnoli – devo ringraziare la ditta Caterline e il presidente Mariano de Bernardi, che fin da subito si sono messi a disposizione per la comunità e ci hanno fornito i beni alimentari». Ma anche per il bosco urbano l’idea è quella di riaprire non appena arriveranno le indicazioni da Palazzo Chigi.

Il bosco urbano, in via del Tornago