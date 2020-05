Baldineti, addio alla Sport Management dopo sette anni

Svolta storica nella storia della nostra pallanuoto: dopo sette anni Marco “Gu” Baldineti lascia la Sport Management, il club che milita nella Serie A1 di pallanuoto maschile e che da qualche stagione ha sede a Busto Arsizio.

Sessant’anni da compiere in giugno, nato curiosamente a Tijuana (in Messico), azzurro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, Baldineti ha legato il suo nome a doppio filo ai Mastini delle piscine, presi per mano quando la società era ancora in Serie B e trascinati fino a diventare nelle passate stagioni la terza forza della pallanuoto nazionale alle spalle di Recco e Brescia. Con il Banco Bpm, Baldineti è arrivato a disputare una finalissima europea – quella di Euro Cup 2018 persa contro i magiari del Ferencvaros – e una final eight della Champions League delle piscine (ko nei quarti contro il Barceloneta).

Baldineti con il presidente Tosi e il giocatore Luongo

Secondo “radio mercato”, Baldineti sarebbe diretto a Palermo per allenare la Telimar che è salita in Serie A giusto nella primavera di un anno fa: una nuova sfida che un tecnico sanguigno come “Gu” non farà fatica ad affrontare. Intanto l’allenatore “incassa” i saluti del presidente della Sport Management, Sergio Tosi: «A “Gu” non possiamo far altro che dire grazie, per questi sette anni trascorsi insieme e ricchi di soddisfazione. In questo momento purtroppo, vista la situazione, non potevo permettermi di fare delle offerte per la prossima stagione, perché c’è da capire, quando e se si ripartirà, quale potrà essere il budget eventuale da dedicare alla squadra di pallanuoto. Gu ha scelto di proseguire la sua carriera lontano dalla Sport Management, ma a lui va comunque il mio ringraziamento per averci aiutato a scrivere pagine di storia della nostra società».

Un saluto condiviso con il direttore sportivo biancorosso, Gianni Averaimo: «Per “Gu” provo grande stima e amicizia e gli auguro ogni bene; sono sicuro che farà bene ovunque andrà ad allenare. Dispiace per la fine di questo lungo rapporto ricco di tante soddisfazioni sia per lui sia per noi, ma la situazione che si è venuta a creare in questi ultimi mesi ha forzato questo inatteso scenario. Le strade tra di noi si dividono, ma la stima e l’amicizia resteranno per sempre immutate».

Le parole di Tosi e Averaimo aprono anche la discussione sul futuro della squadra: «Il mio grazie – ha ricordato il presidente – non va soltanto a Baldineti, ma anche agli sponsor Banco BPM e Renault Paglini con il dottor Paglini e il signor Claudio Grillo che, unici su Busto Arsizio, ci hanno sempre supportato e ancor di più l’hanno fatto nell’ultima stagione. Non appena la situazione attuale sarà più chiara potremo ragionare sul futuro».