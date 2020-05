Bellezza e solidarietà ripartono insieme nel salone di Sara e Melina

Tanta voglia di ripartire, ma anche il pensiero rivolto a chi sta soffrendo di più a causa di questa crisi.

Così le nostre lettrici Melina e Sara, mamma e figlia che lavorano insieme, una come parrucchiera l’altra come estetista, nel salone Vanità Acconciatura ed estetica di via Jamoretti a Induno Olona, hanno deciso di coinvolgere le loro clienti in una iniziativa di solidarietà rivolta alle persone più fragili, quelle che la crisi sta colpendo più duramente.

«A partire dal 1° giugno, la data prevista per la riapertura nel nostro negozio le nostre clienti troveranno un salvadanaio che non servirà per lasciarci la mancia – dice Sara – Abbiamo pensato di organizzare una piccola raccolta fondi, chi vuole potrà partecipare, donando anche solo qualche centesimo, e con i soldi raccolti alla fine della settimana andremo a comprare alimenti a lunga conservazione e prodotti di prima necessità che verranno messi in una cesta che verrà posta fuori dal negozio durante le ore di apertura, così chi ha bisogno potrà prendere ciò che gli serve. Le stesse clienti, se conoscono qualcuno che in questo periodo ha difficoltà nel comprare da mangiare, potranno prendere e far avere a queste persone».

Un pensiero gentile che trova spazio in un momento in cui anche Sara e Melina, come tutta la categoria dei servizi alla persona, stanno affrontando sfide non indifferenti per riorganizzare il loro lavoro in vista della riapertura.

«Abbiamo tutti i dispositivi usa e getta per garantire la sicurezza delle clienti, ma questo non è un problema perché li adottavamo già prima del coronavirus – spiega Sara – Più che altro andrà riprogrammata l’organizzazione del lavoro, perché potremo seguire una sola persona per volta, una io e una mia mamma. Dunque spazi ripensati e appuntamenti ben cadenzati, in modo da dedicare il giusto tempo a ciascuno e garantire il massimo della sicurezza».

«Anche se i pensieri sono molti credo che dobbiamo capire che tutti noi stiamo combattendo questa guerra silenziosa e continueremo a combatterla uscendone vincitori, ma dobbiamo unire le forze e restare solidali. Per questo abbiamo voluto annunciare la riapertura con questa iniziativa, per dare il nostro contributo, seppur piccolo, per aiutare chi non è stato “fortunato” come noi in questo periodo».