Bimba cade con il monopattino e si infilza un braccio

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi a Leggiuno, dove una bambina di 9 anni è rimasta infilzata con il braccio al paletto di una recinzione. Per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione fatta da testimoni dell’accaduto, attorno alle 17 la piccola stava giocando con il suo monopattino in via Carso, quando è salita su un piccolo muretto e ha perso l’equilibrio. Cadendo è rimasta con il braccio infilzato in un paletto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e ai Carabinieri di Luino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno collaborato col personale sanitario della Croce Rossa di Gavirate per liberare e soccorrere la piccola.

I sanitari hanno poi chiesto l’invio dell’elisoccorso, decollato dalla base di Bergamo.

(seguono aggiornamenti)