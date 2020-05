Bitcoin Evolution è il trading di criptomonete: cosa c’è da sapere

Tante persone nel corso degli ultimi tempi si sono convinte della possibilità di diventare ricche senza fatica grazie a uno strumento come Bitcoin Evolution. Tuttavia la realtà è ben diversa, come sanno tutti coloro che hanno perso dei soldi a causa di questo meccanismo truffaldino. I promotori del software tentano di persuadere gli aspiranti investitori che sia facile guadagnare somme di denaro molto elevate tramite il bitcoin: la loro azione di persuasione si esercita, per esempio, attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica, ma anche con l’acquisto di pubblicità su vari siti web o su Facebook.

Come diventare ricchi con Bitcoin Evolution

Nel caso in cui si caschi in questa trappola, per effettuare il bitcoin evolution login si è costretti a lasciare i propri dati, in modo da poter essere ricontattati. Così si viene richiamati da membri dello staff che invitano il destinatario della telefonata a effettuare un versamento per iniziare a investire. Il problema è che dopo che i soldi vengono depositati, essi si possono considerare già persi, e non vi sarà la minima possibilità di recuperarli. Il denaro, infatti, viene subito trasferito in un paradiso fiscale sconosciuto, dove la magistratura italiana non può arrivare né operare. E così in men che non si dica il conto del soggetto truffato scende a zero.

La truffa di Bitcoin Evolution

Anche a questo punto, però, la truffa di Bitcoin Evolution non si arresta. Un incaricato del programma, infatti, contatta il potenziale investitore allo scopo di confortarlo e per fargli sapere che il conto è sceso a zero a causa di un inconveniente tecnico che ha determinato la perdita. Per recuperare, però, è sufficiente compiere un investimento extra. Sarebbe scontato sentire puzza di bruciato e capire che quello che viene messo in atto è un meccanismo truffaldino, eppure non è così, e un sacco di persone continuano a versare denaro. Che ovviamente è a sua volta destinato a scomparire.

Le recensioni su Bitcoin Evolution

Chi ha iniettato soldi sul conto di Bitcoin Evolution ha finito per perdere tutto quello che aveva depositato: è ciò che si può intuire dando uno sguardo alle recensioni relative a questo software che si possono trovare sul web. Disoccupati, lavoratori, studenti: sono in tanti ad aver contratto debiti che non sono in grado di restituire. Il fatto è che Bitcoin Evolution cattura l’attenzione proprio di quelle persone che hanno la necessità di guadagnare denaro in tempi molto rapidi. Esse, così facendo, finiscono per indebitarsi senza guadagnare il becco di un quattrino.

A cosa serve denunciare Bitcoin Evolution

Tanti tra coloro che sono rimaste vittime di Bitcoin Evolution hanno deciso di non rimanere con le mani in mano e di inoltrare una denuncia. Tuttavia ciò è servito a ben poco, nel senso che i soldi persi non possono essere recuperati, proprio perché – come si è detto – la liquidità viene trasferita in ignoti paradisi fiscali. Sembra che sia impossibile anche riuscire a identificare l’organizzazione che sta alle spalle di tutto questo meccanismo, anche se è opinione comune che si tratti di una rete di hacker originari dell’Est Europa.

I testimonial famosi di Bitcoin Evolution

Uno dei motivi per i quali Bitcoin Evolution ha saputo attirare l’attenzione degli utenti è rappresentato dal presunto coinvolgimento di testimonial famosi: anche questo, però, è solo un sistema truffaldino. I nomi di diversi personaggi celebri sono stati utilizzati, senza che loro ne sapessero nulla, ovviamente, allo scopo di promuovere questa piattaforma e dare l’impressione che si trattasse di una soluzione vincente per guadagnare. Ma ormai si è capito che non è così.