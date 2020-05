Bonaccorsi: “Il turismo del futuro? Sostenibile e attento ai territori”

Affidabilità e sostenibilità, i due pilastri per costruire il turismo del futuro nel nostro paese. Un futuro prossimo, che parte affrontando la sua sfida più grande, superare gli effetti sul settore del blocco agli spostamenti imposto dall’emergenza Covid.

Di questo e delle misure per sostenere la ripresa del comparto ha parlato questa mattina, ospite della Milano Digital Week, il sottosegretario al Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Intervistata dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, il sottosegretario ha ricordato gli obiettivi dei provvedimenti contenuti nel Decreto Rilancio – dalla cassa integrazione estesa per la prima volta anche ai lavoratori del settore al bonus vacanze per le famiglie e i singoli, spendibile entro la fine del 2020 – per sostenere imprese e lavoratori in questa delicata fase.

«Non possiamo dire se la stagione è andata persa – ha spiegato il sottosegretario -, ma le analisi sulle ricerche online e le domande che riceviamo testimoniano la crescita di un interesse verso le destinazioni italiane. Fare previsioni è difficile non conoscendo l’evolversi dell’epidemia ma possiamo studiare le azioni per capire come muoverci e quali strategie seguire». Attenzione al mercato interno, ricerca di un modello di sviluppo turistico meno massificato e più “slow” e interventi mirati per sostenere le aziende del settore ricettivo alberghiero ed extra alberghiero sono solo alcune delle vie tracciate in questa fase di ripresa dell’intero comparto.

Guarda l’intervista completa:

