Buon compleanno Volandia

Ricordo ancora come oggi il viaggio negli Stati Uniti di Marco Reguzzoni. Allora era presidente della Provincia e fece quasi un mese di visite, incontri. Era un progetto con cui il Governo statunitense coinvolgeva giovani e promettenti politici. Un modo per coltivarsi relazioni con chi in futuro avesse ricoperto ruoli importanti.

Durante quel viaggio Reguzzoni teneva un diario su Varesenews. Un’idea nata all’ultimo momento che ci costrinse entrambi a fidarci. Io di un leghista per nulla simpatico e anche un po’ lontano dal nostro stile. Lui di un giornalista che dubito pensasse amico.

Fecero da tramite all’inizio le sue collaboratrici e mai fiducia fu ben riposta. Via via che passavano i giorni prendeva confidenza e non c’era niente da toccare di quello che scriveva. Il suo racconto emanava entusiasmo e voglia di conoscenza. Tutte le sere chiamava sua moglie e me per confrontarsi sulle cose da scrivere.

Quello fu un momento chiave per il progetto futuro di Volandia. La sua energia, caparbietà, visione furono gli elementi vincenti per una delle migliori iniziative nate negli ultimi anni nel Varesotto.

Con Varesenews siamo sempre stati al fianco di Marco, ma defilati per non scatenare le solite gelosie o invidie. Un grande piacere veder crescere un progetto bello e carico di storia e relazioni. Basterebbe conoscere i volontari del museo per capire che lavoro è stato fatto e che stile ha quel luogo. Reguzzoni è stato capace di valorizzare ed esaltare le competenze. Merito che da solo basterebbe per fare di Volandia e della sua azione una ragione di riconoscimenti ben maggiori di quelli ricevuti finora.

Unica pecca, perché quelle ci sono sempre, un po’ troppa politica in alcuni momenti. Ma del resto anche questa è una sua passione e che ci vogliamo fare: nessuno è perfetto.

E non ho parlato del suo carattere, ma sono tutti punti molto secondari rispetto alla grandezza di quello che ha realizzato. Complimenti a lui e alla sua squadra e come si dice in queste occasioni… cento di questi giorni.