Il campo di facelia amico delle api nel Parco Alto Milanese

Nel Parco Alto Milanese c’è un bellissimo campo dai colori lilla che in questi giorni è in piena fioritura. Si tratta di un campo di facelia, una pianta il cui fiore è ricco di polline che piace molto alle api. È considerata una delle migliori piante mellifere grazie alla sua prolungata fioritura che attrae non solo le api e i bombi ma anche altri insetti come i sirfidi.

Questo fiore fornisce polline e nettare di altissima qualità e in agricoltura è utilizzata anche come concime naturale grazie alla presenza di sostanze azotate. Il suo fusto raggiunge anche i 90 cm, è ramoso e in alto è ricoperto da peli ispidi.

Il campo di Facelia di Busto Arsizio è stato seminato e coltivato dall’azienda agricola Rox Farm e la raccomandazione è di non calpestarlo. Le foto sono di Ale Milani.