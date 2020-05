Commozione e lacrime ai funerali di Andrea Rinaldi, giovane calciatore del Legnano

In oltre 400 ai funerali di Andrea Rinaldi, il giovane giocatore del Legnano calcio deceduto lunedì 11 maggio all’ospedale di Varese per un aneurisma celebrale.

La celebrazione si è svolta al campo sportivo di Cermenate, dove Rinaldi aveva incominciato a giocare, prima di passare alle giovanili dell’Atalanta fino all’agosto scorso al Legnano.

Oggi, l’affetto dei parenti, degli amici, degli ex compagni di gioco, dei suoi sostenitori si è manifestato in maniera massiccia, come previsto. I 400 posti previsti, in maniera distanziata, al campo sportivo sono stati occupati ancora prima della funzione religiosa. Tante persone convenute sono rimaste fuori dai cancelli. Foltissima la rappresentanza lilla, sia societaria, che della tifoseria.

Una cerimonia che si svolta tra il silenzio e le lacrime di tanti che hanno ricordato la figura di Andrea, come un ragazzo che ha lasciato il ricordo di un «giovane discreto ma caparbio, dedito alo sport che amava. Prendete esempio da Andrea, leale e rispettoso verso tutti», ha affermato il sindaco Luciano Pizzutto, che ha manifestato vicinanza a papa Pino, a mamma Elise a e alla sorella Giulia.

Dopo la celebrazione officiata dal parroco don Luciano Larghi, il pensiero del presidente Legnano, Giovanni Munafò, visibilmente commosso: « Ci sentiamo inermi di fronte a questa tragedia. Andrea ci ha regalato momenti indimenticabili come giocatore e come uomo, che rimarranno sempre nei nostri cuori. Sei e sarai sempre il numero 8 del Legnano calcio».

Sono seguiti altri pensieri di amici, quindi il feretro è stato accompagnato al cimitero soltanto dai più stretti famigliari, secondo le disposizioni volute dal sindaco di Cermenate, sempre per rispettare le disposizioni anti contagio.