Continua la vendita on line dei Liberi Artisti a favore del Pronto Soccorso

Continua con successo la vendita on-line delle opere di 40 artisti dell’Associazione a favore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, in prima linea nella lotta contro l’epidemia del corona-virus.

L’iniziativa della Presidente Nicoletta Romano è stata accolta favorevolmente dal pubblico e sono state vendute ad un prezzo speciale un buon numero di opere.

L’Associazione artistica varesina non è nuova ad iniziative del genere. Nel 2011 ha organizzato, insieme al Circolo degli Artisti, presso i Musei Civici del Castello di Masnago una mostra di solidarietà verso la cittadina giapponese di Minami Sanriku distrutta da un terribile terremoto. L’esposizione inaugurata dal Console generale del Giappone a Milano, Shigemi Jomori, anche allora ebbe un grande successo.

Come ha dichiarato la presidente Nicoletta Romano l’arte è un bene che può far del bene, soprattutto nei confronti di quanti hanno estremo bisogno, non solo finanziario ma anche umano.

Quanti sono interessati all’acquisto ad un prezzo speciale delle opere messe in vendita on-line possono visitare il link (https://adobe.ly/3en5CyT)

Come ha dichiarato La Presidente Nicoletta Romano “Un’ottima occasione per fare del bene a coloro che ne hanno bisogno facendolo anche a sé stessi arricchendosi di opere d’arte di reputati artisti.”