Varese, il Consiglio Comunale torna a riunirsi il 22 luglio: in aula bilancio, DUP e mozioni politiche

Il prossimo Consiglio Comunale di Varese è stato convocato per martedì 22 luglio 2025, con inizio alle ore 20.45. La riunione si svolgerà in presenza nel Salone Estense di Palazzo Civico.

La seduta si preannuncia intensa, con diversi temi importanti per la programmazione amministrativa della città. Al centro dei lavori ci sarà la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028, insieme alla modifica del DUP 2025-2027 e all’assestamento del bilancio di previsione, argomenti che saranno illustrati dall’assessora Cristina Buzzetti. Sempre legato ai conti pubblici, il Consiglio sarà chiamato a verificare lo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Non mancheranno poi passaggi su questioni legate a contenziosi, con il riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive. Su questo interverrà direttamente il sindaco Davide Galimberti. Saranno inoltre esaminati i provvedimenti riguardanti l’individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili per l’anno 2025 e la nomina dei nuovi componenti dei Consigli di Quartiere, con un intervento del consigliere delegato Giacomo Fisco.

La parte finale della seduta sarà dedicata a tre mozioni: tra queste, la proposta di sviluppare un’app mobile dedicata all’accessibilità urbana per persone con disabilità e fragilità motorie e sensoriali, presentata dal consigliere Franco Formato di Varese Ideale. Seguirà la mozione del Partito Democratico, a firma del consigliere Giacomo Fisco e altri, con la quale si esprime una ferma condanna all’evento “Remigration Summit” svoltosi a Gallarate lo scorso maggio. Infine, il consigliere Matteo Capriolo, sempre del PD, porterà in aula un’iniziativa relativa al comportamento tenuto dal consigliere Monti durante una seduta del Consiglio risalente al dicembre scorso: pozione più volte rimandata perchè assente il consigliere in questione.