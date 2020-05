A Cuirone rinasce “La Vittoriosa”, bottega per la comunità

Dall’inizio della pandemia diversi piccoli negozi di alimentari hanno ritrovato una nuova vitalità fornendo alla comunità dei piccoli paesi un servizio di prossimità che le strutture della grande distribuzione hanno spesso marginalizzato. La chiusura negli anni passati di questi punti vendita hanno fatto mancare un servizio per le famiglie ed in particolare per le persone più fragili.

E proprio per supportare la comunità in questo difficile momento che la Cooperativa di Consumo La Vittoriosa di Cuirone, frazione di Vergiate, ha riaperto con una nuova gestione la propria bottega di beni commestibili riscontrando un’ottima accoglienza.

La bottega è condotta da Cesare Busti, un uomo di mestiere che mette a disposizione la propria professionalità per fornire beni alimentari di qualità (pane, salumi, frutta e verdura, piatti gastronomici ecc) favorendo la vendita di prodotti selezionati e locali con la “ filosofia” di Slow Food, sodalizio al quale Cesare appartiene.

Oltre alla vendita presso la bottega, la Vittoriosa offre ai residenti del borgo un servizio su prenotazione e a domicilio.

È proprio con questo spirito che questa storica Cooperativa di consumo, fondata nel 1930, intende rilanciare la propria presenza nel territorio con l’auspicio di essere prossimamente operativa con l’attività di osteria e ristorazione compatibilmente con l’evoluzione della situazione contingente e dopo aver completato alcuni lavori di manutenzione alla struttura.