“Fase 2”, le città ripartono con prudenza

La fase 2 dell’emergenza da Coronavirus non è una vera e propria ripartenza, questo lo abbiamo capito bene, ma nelle città si comincia a fare i conti con un diffuso aumento delle persone che per necessità o per lavoro cominciano a tornare in strada.

Sono tanti i luoghi da monitorare. Le situazioni più delicate riguardano soprattutto i trasporti pubblici e i luoghi di lavoro anche se nella prima giornata tutto è stato piuttosto ordinato.

Si è cominciata a ripopolare la città di Varese. Parchi riaperti, diversi cantieri ripartiti, maggior numero di persone per le vie dalle città. Una ripartenza con attenzione alle mascherine e al distanziamento sociale e parecchi controlli della polizia, soprattutto nei punti principali di snodo, come le stazioni, ma anche in zone significative della città come piazza Monte Grappa. Le principali code, ordinate e distanziate però, si sono registrate davanti alle banche e davanti ai negozi di telefonia. Traffico automobilistico in grande aumento, mentre lo stesso non vale per i mezzi pubblici, sia treni che bus (Leggi il reportage su Varese).

Per quanto riguarda i lavori pubblici a Varese riaperti i cantieri del piano stazioni, i cantieri del piano asfaltature, le attività della sostituzione dei lampioni. A Calcinate degli Orrigoni sono ricominciati i lavori al campo di calcio e a Giubiano cominciano domani quelli del campo di Rugby.

Per Busto Arsizio la ripartenza ha significato, per molti, una passeggiata in centro: chi con la bici e chi a piedi, i bustocchi sono tornati a riappropriarsi degli spazi pubblici con tutti i dispositivi del caso. Alla stazione Fnm in mattinata è stato avvertito un significativo aumento di passeggeri sui treni ma non si sono viste scene da ressa, grazie anche ai percorsi definiti per entrare e uscire dalla stazione. Timidamente qualche barista ha iniziato a servire caffè e brioche da asporto (Leggi il reportage su Busto Arsizio).

Saronno si è ripopolata dopo settimane e settimane di lockdown. Parecchia gente in giro in centro, quasi tutti con la mascherina indossata, per fare due chiacchiere a distanza sulle panchine o per prendere qualcosa nei bar, che da oggi hanno ripreso a fare asporto, preparandosi con tutte le precauzioni possibili e con la speranza che riparta tutto in maniera “normale”. Traffico di auto in centro e sulle vie principali, non i livelli pre Covid, ma certamente aumentato rispetto ai giorni di chiusura. Al Parco Lura sono andati in tanti a fare una corsetta o solo due passi all’aria aperta. La stazione ha ricominciato a vivere con un ritmo controllato, senza folla, ma con un po’ di gente che ha scelto il treno per andare a Milano a lavorare.

A Legnano partenza a rilento per il trasporto pubblico locale. Fino alle 8, in stazione, questa mattina erano stati venduti 120 tra biglietti e abbonamenti. Un numero decisamente basso se si pensa che quello di oggi è un giorno di rinnovo degli abbonamenti. Anche nella città del Carroccio alcuni bar e ristoranti si sono organizzati per ripartire con il take away, l’unico servizio consentito per le attività di ristorazione, oltre al delivery che in molti hanno attivato da tempo.