Ferito con tagli profondi un 60enne a Varese, soccorso all’alba e intubato

Un uomo di 60 anni versa in gravissime condizioni dopo il ricovero alle 6.20 di lunedì mattina 4 aprile.

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda accaduta all’alba in via Montorfano a Varese. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza della croce rossa di Varese che ha soccorso un uomo di 60 anni che presentava profonde ferite da taglio alla cervicale e all’addome.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di circolo a Varese in codice rosso ed è stato intubato. Sul posto sono intervenuti per la ricostruzione dei fatti gli agenti della questura di Varese. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un atto di autolesionismo.