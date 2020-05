Il film vince ancora: festeggia anche il giovanissimo stunt varesino

Arriva un nuovo riconoscimento per il film “Mio Fratello rincorre i dinosauri” dove il giovane varesino Luca Volpe (11 anni) ha fatto da “stunt double” al protagonista in un cast di cui fanno parte attori del calibro di Alessandro Gassman e Isabella Ragonese.

La pellicola, già accolta con successo alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ha ora vinto la sezione Young Audience Award dello European Film Awards (EFA) 2020 grazie al verdetto di una giuria composta da 2000 giovani di 32 paesi diversi.

Una grande soddisfazione in questo momento di particolare tensione, anche per il giovane stuntman varesino allenato e accompagnato sul set da Simone Belli, stuntman varesino divenuto nei mesi scorsi Referente nazionale italiano per FISAC per il combattimento scenico e e fondatore della SB Education con cui insegna Stunt & Film fighting (cioè come combattere per film e spettacoli teatrali o live).

Una realtà che è pronta a mettere nuove radici a Varese con Stunt kids: un percorso stunt per ragazzi dai 9 ai 15 anni.