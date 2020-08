Il cinema per bambini incontra pittura e teatro

Due serate di cinema sotto le stelle per tutta la famiglia con due film di animazione da guardare insieme, bambini e genitori, per scoprire magicamente quanto la settimana arte sia connessa, intrecciata e alleata delle altre, a cominciare da pittura e teatro.

A suggerire questo rapporto c’è la serata di lunedì 24 agosto sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi e in collaborazione con la rassegna “Di Terra e di Cielo”, aperta da una performance teatrale di Martin Stigol e Noemi Bassani, attori di Progetto Zattera Teatro, seguita poi dalla proiezione (alle ore 21.15) del film “Il piccolo Yeti”, animazione rivelazione del 2019 nata dalla collaborazione non scontata tra Cina e Usa che regala ai bambini una storia avventurosa e magica, di crescita e di amicizia, immersi negli ambienti naturali incredibili nel lungo viaggio dei protagonisti dalla città metropolitana alla vetta dell’Everest (prevendita online su www.livetiket.it/filmstudio90).

Una vera e propria chicca è invece il film di animazione in programma per la serata di cinema in famiglia ad ingresso gratuito (ma con prenotazione scrivendo aprenotazioniangera@gmail.com) di mercoledì 26 agosto ore 21.15 sul lungolago di Angera. Nell’arena all’aperto di piazza Garibaldi (e in sala consiliare con ingresso da via Cavour in caso di pioggia) sarà proiettato”La tela animata“, animazione francese del 2011 che racconta dell’avventura incredibile all’interno di un quadro rimasto incompiuto, tra personaggi finiti e “schizzi”, in una rivalità fatta di pregiudizi e incomprensioni da superare.