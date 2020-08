Esterno Notte propone una settimana di cinema in famiglia

Quattro serate magiche con altrettanti film da guardare insieme, bambini e genitori, in altrettante proiezioni sotto le stelle proposte da Esterno Notte nell’arco di una settimana, dal 5 al 12 agosto in tre diverse arene all’aperto.

L’avventura inizia e termina ai piedi del Castello di Monteruzzo (all’interno in caso di pioggia), a Castiglione Olona, che ospiterà prima la proiezione di”Sulle Ali dell’avventura”, esilarante commedia francese che racconta l’estate incredibile di un ragazzo con il suo papà separato e un po’ eccentrico, impegnato in un progetto al limite della legalità per salvaguardare le oche selvatiche dall’estinzione, partendo con loro dalle terre magiche delle Camargue e poi via nei cieli d’Europa (5 agosto, in collaborazione con la rassegna “Di Terra e di Cielo” e associazione Sir Jhon).

Sempre qui sarà proiettato, mercoledì 12 luglio il pluripremiato “Mio fratello rincorre i dinosauri“, film leggero e toccante insieme sulla disabilità con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese cui ha partecipato, come stunt del giovane protagonista anche il varesino Luca Volpe (11 anni).

Nel fine settimana invece a offrire occasioni di cinema all’aperto per genitori e figli insieme sarà innanzi tutto il lungolago di Angera: venerdì 7 agosto in piazza Garibaldi sarà proiettato gratuitamente un piccolo capolavoro: “Dilili a Parigi“, delicato film di animazione ambientato nella Parigi della Belle Epoque raccontata di una piccola immigrata coinvolta, suo malgrado, in un’incredibile indagine per sgomitare una pericolosa banda di delinquenti.

(in caso di pioggia la proiezione sarà ospitata dalla sala consigliare con ingresso su via Cavour).

Un’altra chicca imperdibile sarà proiettata domenica 9 agosto nel cortile di Villa Borromeo a Viggiù (alla Soms in caso di pioggia): “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, film d’animazione ispirata all’omonimo racconto scritto da “zio” Dino Buzzati per i suoi nipotini e pubblicato nel 1945 che racconta in maniera originale il rapporto tra mondo urbano e naturale.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15.

A Castiglione Olona i biglietti sono disponibili la sera stessa fino ad esaurimento posti, cassa aperta circa 45 minuti prima della proiezione.

Ad Angera invece l’ingresso è gratuito ma con prenotazione scrivendo a prenotazioniangera@gmail.com.

Prenotazione necessaria anche a Viggiù telefonando allo 0332 486510 oppure scrivendo a biblioteca@comune.viggiu.va.it.