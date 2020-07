Serate di cinema all’aperto per tutta la famiglia

Tornano gli appuntamenti di cinema sotto le stelle per tutta la famiglia, con una serie di film da guardare insieme, bambini e genitori, nelle arene all’aperto allestite anche quest’anno da Filmstudio90 per la nuova edizione di Esterno Notte.

Si comincia venerdì 24 alle ore 21.30 con una serata gratuita (per cui è comunque indispensabile la prenotazione in biblioteca Frera al numero 0331 841820) davanti alla scuola elementare di via Rossini (Tradate) con la proiezione di Ploi, l’animazione belga islandese del regista Árni Ásgeirsson sulla storia dolcissima di un pulcino tutto solo, dopo aver perso la migrazione con la sua famiglia.

La sera successiva, sabato 25 luglio, sempre alle ore 21.30, l’appuntamento è all’arena all’aperto di Induno Olona (nella corte Don Andrea Riva) con il pluripremiato “Mio fratello rincorre i dinosauri“, film leggero e toccante insieme sulla disabilità con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese cui ha partecipato, come stunt del giovane protagonista anche il varesino Luca Volpe (11 anni).

Per info e prenotazioni scrivere a proloco.induno@gmail.com.

Ultimo appuntamento del mese con il cinema in famiglia sotto le stelle di Esterno Notte è per martedì 28 luglio, ore 21.30 a Varese, sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi in via Sacco con “Pinocchio”, il film di Matteo Garrone che ripercorre le avventure del personaggio più amato di Collodi (prevendita online su www.livetiket.it/filmstudio90).

Il cinema in famiglia di Esterno Notte prevede altre 6 serate nel mese di agosto, in diversi spazi a partire dal doppio appuntamento a Castiglione Olona con “Sulle Ali dell’avventura” (mercoledì 5) e la replica di “Mio fratello rincorre i dinosauri” (mercoledì 12) e ad Angera, dove sarà proiettato “Dilili a Parigi” (7 agosto) e “La tela animata” nella serata a ingresso gratuito del 26 agosto.

In calendario anche due delle animazioni rivelazione del 2019 come “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (domenica 9 a Viggiù) e “Il piccolo Yeti” (24 agosto a Varese) sarà introdotto da un racconto in animazione teatrale a cura di Progetto Zattera.