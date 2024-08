Torna “Note sull’acqua”: le bande della valle in concerto a Porto Ceresio

Nel mese di settembre Porto Ceresio sarà la vetrina della ricca cultura musicale di un territorio dove in ogni paese si ama e si impara la musica e dove la banda cittadina accompagna gli eventi più importanti della comunità.

Dal 7 al 15 settembre torna per il secondo anno “Note sull’acqua“, la rassegna bandistica della Valceresio, un evento che unisce musica e tradizione, con due weekend dedicati alla musica grazie alla partecipazione degli otto corpi bandistici della Valceresio.

Durante la rassegna le bande cittadine si esibiranno in concerti che spaziano dalla musica classica a quella popolare, passando per arrangiamenti di brani contemporanei. Le esibizioni si terranno all’aperto, con lo sfondo del lago Ceresio, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per il pubblico, che potrà godere della musica circondato dal panorama del lago e delle montagne circostanti.

I concerti si terranno tutti in piazza Bossi, con un doppio appuntamento, alle 17 e alle 18.

Si inizia sabato 7 settembre con il Corpo musicale “La Concordia” di Besano, e a seguire la Filarmonica Saltriese. Domenica 8 settembre si esibiranno le due bande di Arcisate: il Corpo musicale di Arcisate e quello di Brenno Useria.

Nel weekend successivo sarà la volta del Corpo musicale Valceresio di Bisuschio e della Filarmonica Indunese, che suoneranno sabato 14 settembre, mentre a chiudere la rassegna saranno domenica 15 settembre il Corpo bandistico San Giuseppe di Cavagnano (frazione di Cuasso al Monte) e la Filarmonica Puccini di Viggiù.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.