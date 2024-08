Avviso della Polizia locale di Induno Olona: chi ha perso… una testa?

Un curioso annuncio è stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Induno Olona, nella sezione “Oggetti smarriti”. L’annuncio comunica che è stata ritrovata una scultura in marmo bianco, raffigurante la testa di una donna.

Secondo il verbale del ritrovamento, compilato dalla Polizia locale, la testa è stata ritrovata giovedì scorso, 22 agosto, verso le 10,30 del mattino in via Vela, in località San Salvatore. Non si sa come sia arrivata lì: se sia stata persa, buttata o frutto di un furto.

Ugualmente non si sa di chi possa essere: la Polizia locale non pubblica foto e omette ulteriori indicazioni circa le circostanze del ritrovamento e le caratteristiche dell’oggetto affinché chi ne dovesse reclamare la restituzione abbia modo di dimostrare di averne titolo, fornendo informazioni dettagliate al riguardo. Il legittimo proprietario dovrà dimostrare che la scultura è sua attraverso una denuncia di smarrimento o di furto resa a suo tempo alle competenti Autorità di Pubblica sicurezza, oppure, in assenza di detto documento, mediante la descrizione di particolari dell’oggetto, documenti di acquisto, testimonianze e ogni altra circostanza utile.

Come previsto dagli specifici articoli del Codice civile, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo pretorio del Comune senza che nessuno si sia presentato a richiedere la restituzione della scultura, colui che l’ha ritrovato potrà esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni.

(La foto pubblicata è un’immagine di repertorio e non raffigura l’oggetto trovato a Induno Olona)