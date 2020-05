Golasecca, cambio tra i banchi del consiglio comunale

Consiglio comunale con surroga a Golasecca. A meno di cinque mesi dalle prossime elezioni comunali, rimandate ad ottobre a causa coronavirus, venerdì 8 maggio il consigliere Francesco Visconti darà infatti le proprie dimissioni, abbandonando ufficialmente la lista di maggioranza “Aria Nuova” guidata dal sindaco Claudio Ventimiglia.

Per il gruppo “Aria Nuova” si tratta della seconda surroga in consiglio dopo le dimissioni nel 2018 di Giuliana Tovaglieri a cui è subentrata Cinzia Chierichetti. Come confermato dal primo cittadino, al posto di Visconti a sedere tra i banchi del consiglio comunale in questi ultimi mesi di mandato sarà Luca Gardin, candidatosi nel maggio del 2015 con l’attuale amministrazione.