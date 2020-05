Grave incidente sul lavoro: amputate dita di una mano

Grave indicente sul lavoro alla ditta Eusebio spa, azienda tessile di Mornago. Poco prima delle 11 di questa mattina, un lavoratore di 51 anni ha subito un infortunio ad una mano mentre lavorava su un macchinario, riportando l’amputazione di alcune dita e una lesione fino al gomito. Sul posto, in via Cascina Risaia, un’ambulanza e un’automedica uscite in codice rosso e i carabinieri di Gallarate. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese.