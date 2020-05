Incassa i soldi per una Louis Vuitton, ma la vendita online è una truffa

Una 55enne di Gallarate è finita nei guai per aver truffato, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, un’altra donna di Correggio (provincia di Reggio Emilia), facendosi pagare una Louis Vuitton e spedendo invece un inutile pacco di riviste.

La vittima è una 54enne della Bassa reggiana, attratta dall’allettante offerta online di una Louis Vuitton a 150 euro. Un prezzo concorrenziale, anche se credibile, rispetto a 220 euro di prezzo normale di mercato per la borsa originale della casa francese.

Grazie a un’inserzione ben studiata, ad una carta prepagata su cui farsi accreditare i soldi e ad una accorta trattativa via mail e su Whatsapp, la truffatrice 55enne di Gallarate ha incassato quanto voleva. Alla incauta donna emiliana invece è arrivato a casa ben altro: un pacco di riviste, ben poco interessati, buone solo a fare un po’ di volume al momento della spedizione.

Ovviamente la truffatrice se l’è data a gambe (o meglio: non si è più fatta trovare). Ma la vittima non si è data per vinta e si è affidata ai carabinieri di Correggio, che sono risaliti alla venditrice lombarda e al termine delle indagini l’hanno denunciata per truffa. I militari stanno indagando per capire se con questo metodo la donna (come probabile) abbia raggirato altre persone in tutta Italia.