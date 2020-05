Incendio in un deposito, arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento nella serata di giovedì 7 maggio a Fagnano Olona per i vigili del fuoco.

Per cause ancora in fase di accertamento un magazzino di 100 metri quadri adiacente a uno stabile in via Pastrengo è stato interessato da un incendio.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Busto/Gallarate intervenuti con due autopompe, un autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.