Incendo in una villetta: sei persone intossicate

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in una villetta a due piani a Brenta. Le fiamme si sono sprigionate probabilmente a causa di un corto circuito e si sono propagate al pianto terra dell’abitazione.

I residenti, di 53, 47, 23, 19 e 17 anni, sono stati sorpresi nel sonno e sono rimasti intossicati a causa della notevole quantità di fumo. Per loro si è reso necessario il ricovero per accertamenti all’ospedale di Cittiglio. Le condizioni non sono gravi.

Il rogo ha distrutto gran parte del piano terra, circa 40 metri quadri, che è stato dichiarato inagibile.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello, intervenuti con un’autopompa e un mezzo polivalente, è durato circa due ore.