La commissione Urbanistica elegge la consulta per la qualità urbana

E’ stata eletta nella seduta del 21 maggio 2020 la nuova consulta della qualità urbana, organo consultivo della commissione urbanistica.

Il voto, che si è svolto in videoconferenza, ha visto la nomina, come esperto della consulta per gli aspetti culturali architettonici e storici, dell’architetto Angelo del Corso che ha prevalso sull’architetto Bosetti per 17 a 6 voti.

Gli altri tre membri della consulta eletti sono invece gli architetti Tonella, Germanò e Borghi.