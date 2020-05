La “Lago di Comabbio run – Corri con Samia” si corre a distanza

Dopo 5 edizioni in un crescendo di entusiasmo e partecipazione, la Lago di Comabbio Run – CORRI con SAMIA deve ora fare i conti con la difficile situazione legata alla pandemia.

«Al momento non è assolutamente possibile organizzare la manifestazione e ci vediamo costretti a rimandare. Non escludiamo, se ci fossero le condizioni, di poterla organizzare nella seconda parte dell’anno” così Luciano Rech, presidente del G.A.M. Whirlpool co- organizzatore dell’evento, che continua “abbiamo comunque deciso di svolgerla a distanza: ognuno potrà partecipare dovunque si trovi, sulla distanza che vuole e nella modalità corsa, camminata, nordic walking o plogging (termine svedese che nasce dall’unione della parola “jogging” e “plocka” che significa “raccogliere. E’ un’attività fisica che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre, ndr)».

L’obiettivo degli organizzatori è quello di tenere acceso il “motore”, seppure a regime ridotto, di questa manifestazione che negli anni è riuscita a portare avanti il ricordo di Samia, coinvolgere tanta gente e far conoscere la bella pista ciclo-pedonale del lago di Comabbio.

Vista la particolarità del momento gli organizzatori hanno deciso di chiedere un aiuto a tutti i partecipanti di questa edizione speciale della CORRI con SAMIA per raccogliere fondi da donare al progetto sociale e sportivo di run2gether in Kenya duramente colpito dall’emergenza Covid.

«La pandemia ci fa capire l’impatto a livello globale di questo virus. Le popolazioni più svantaggiate stanno soffrendo ancor di più. Vogliamo fare la nostra parte. Per questo chiediamo uno sforzo aggiuntivo, non solo correre ma anche donare per aiutare chi è meno fortunato di noi. Sosteniamo da anni il progetto run2gether (anche ospitando atleti del team ad Azzate – Va) e vogliamo farlo a maggior ragione in questo momento di difficoltà», le parole di Marco Rampi, presidente di AFRICA&SPORT l’altra associazione organizzatrice.

Tutti i partecipanti sono invitati ad iscriversi mandando una mail a info@africasport.it così da ricevere il pettorale e a postare foto e video sui propri social senza dimenticare l’hastag ufficiale della manifestazione #CORRICONSAMIA. Gadget dell’evento non poteva che essere una mascherina personalizzata col logo della manifestazione, lavabile e riutilizzabile (da prenotare per tempo, ndr).

La Lago di Comabbio Run – CORRI con SAMIA virtual race rientra sempre nel circuito del Piede d’Oro del Varesotto ed è resa possibile grazie al contributo di sponsor che da anni sostengono la manifestazione: Whirlpool, Fondazione Comunitaria del Varesotto, ProAction, iovedodicorsa – CiaoRunner, Camera di Commercio

di Varese – Varese Sport Commission, Avis Biandronno, CRAL Whirlpool, AIC Lombardia, Mera&Longhi, Marevivo Varese ed il design di Francesca Cecchini.