Corri con Samia, l’edizione virtuale non ferma la solidarietà

Si avvicina un primo, grande appuntamento podistico del Varesotto per questo 2020 finora senza gare. Certo, anche in questo caso i tanti partecipanti non potranno correre affiancati sul classico percorso, ma saranno obbligati a misurarsi con una “virtual race” che però avrà un importante risvolto benefico.

La prova in questione è la “Lago di Comabbio Run – Corri con Samia” e si terrà domenica 7 giugno per la sesta volta, la prima in questa nuova veste virtuale. Chi vuole partecipare si può iscrivere entro mercoledì 3 giugno mandando una mail a info@africasport.it così da ricevere il pettorale da indossare domenica. In quella giornata si potrà correre con la modalità preferita: in casa o all’aria aperta, su una distanza a scelta e con il passo che ognuno giudica più adatto alle proprie possibilità (corsa, camminata, nordic walking o plogging, la modalità che alterna l’atletica alla raccolta dei rifiuti che si trovano a bordo tracciato).

I runners sono poi invitati a “testimoniare” il proprio impegno sui social network, pubblicando le foto scattate durante la prova (con, appunto, il pettorale ufficiale addosso) accompagnate dall’hashtag #corriconsamia.

Gli organizzatori, che sono il GAM Whirlpool e l’associazione Africa&Sport, invitano anche a partecipare alla raccolta fondi collegata a una gara che – lo ricordiamo – è dedicata a una giovane velocista somala (Samia Youssuf Omar) morta nel 2012 durante un viaggio della speranza nel mar Mediterraneo, dopo che in carriera era già riuscita a partecipare a un’Olimpiade, quella di Pechino 2008. Il denaro raccolto in questa circostanza servirà a sostenere il progetto sociale e sportivo curato da Run2gether in Kenya che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19. L’epidemia ha infatti costretto a chiudere il campo di allenamento e la guest house: gli atleti coinvolti hanno dovuto fermare l’attività, la mancanza di gare ha stoppato i guadagni per sportivi e staff e di conseguenza il supporto alle attività sociali presenti nel villaggio (scuola materna e primaria, interventi di prima necessità…).

Tanti nel frattempo i sostenitori e gli sponsor che si sono avvicinati alla Lago di Comabbio Run; tra questi anche la Fondazione Comunitaria del Varesotto che da sempre è accanto agli organizzatori. «Anche se la manifestazione, intesa come momento di aggregazione, è sospesa, ognuno può comunque partecipare indossando il pettorale durante una corsa o una camminata e diffondendo così il messaggio di libertà di Samia, ma soprattutto sostenendo attraverso una donazione il progetto meritorio di “Corri con Samia virtual race”: la corsa è virtuale ma la solidarietà è reale» ricorda Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione.