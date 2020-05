La Openjobmetis saluta Siim-Sander Vene

Si chiude la seconda esperienza di Siim-Sander Vene con la maglia della Pallacanestro Varese. L’ala estone, 29 anni, tornerà infatti in Spagna dove aveva già giocato nel 2018-19, la stagione successiva al suo primo passaggio all’ombra del Sacro Monte.

A richiamare Vene nella Liga ACB – il campionato europeo di maggior livello ormai da anni – è stato il Montakit Fuenlabrada, una delle tre formazioni nelle quali l’ex biancorosso aveva già giocato due anni fa. Oltre a quella dei madrileni aveva infatti indossato la camiseta del Manresa e del Gran Canaria, squadra quest’ultima con cui aveva disputato anche parecchie gare di Eurolega.

Con la Openjobmetis Vene aveva un contratto annuale piuttosto pesante, almeno per le casse di una società come Varese. E vista la certa riduzione del budget in tempo di crisi, pur essendo giocatore molto gradito a coach Attilio Caja per le sue qualità tecniche e tattiche, l’addio è divenuto realtà.

Nella stagione troncata dall’emergenza coronavirus, Vene ha segnato 10,8 punti in maglia biancorossa con 4,2 rimbalzi e 2,3 assist di media a partita. Un buon campionato, il suo, ma tuttavia inferiore (per impatto complessivo) a quanto fece con la Openjobmetis nel periodo gennaio-maggio 2018, quando fu un pilastro granitico della Varese che centrò la qualificazione ai playoff grazie a otto vittorie consecutive.

Se quello di Vene è il primo addio definitivo, la Openjobmetis potrebbe presto concludere una operazione in entrata. Il giocatore più vicino in questo momento sembra essere Arturs Strautins, 21 anni, origini lettoni ma “formazione sportiva” italiana e quindi utilizzabile in campionato da italiano a tutti gli effetti. Strautins è alto 1,98 e gioca nel ruolo di ala piccola e ha già giocato in Serie A a Reggio Emilia, Capo d’Orlando e Trieste, concludendo poi a Udine (A2) la scorsa stagione.