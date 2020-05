La provincia che riapre

Il giorno della riapertura di tutte le principali attività commerciali è arrivato. Dopo due mesi di lockdown da lunedì 18 maggio si rialzano molte saracinesche e riaprono i luoghi della cultura.

A fare i conti con le nuove regole della riapertura sono musei, ristoranti, bar, parrucchieri ed estetiste ma anche le parrocchie per la ripresa delle funzioni religiose.

Dovranno ancora attendere le palestre e le piscine. Per capire come i negozianti si sono riorganizzati e come si stanno comportando i loro clienti stiamo facendo una ricognizione sul territorio per raccontare l’organizzazione e l’entità delle riaperture.

Ore 11.00: BUSTO ARSIZIO

A Busto Arsizio il ritorno alla nuova normalitá non è stato facile tra regole da seguire e clienti non sempre pazienti e rispettosi. Un barista ci racconta di aver dovuto eliminare 10 tavoli tra spazi interni ed esterni e di sentirsi un po’ un vigile: «Sono qua a fare il vigile. Alcuni arrivano senza mascherina. Più anziani che giovani. Mi aspettavo più rispetto delle regole. Ieri abbiamo avuto anche un delatore che ha chiamato i carabinieri per assembramento ma i militari hanno constatato che non era così. Lavorare è difficile perché ci si concentra nelle piccole cose e non si riesce a pensare ad uno sviluppo. Toglie energie e tempo».

Ore 10.40: AZZATE

Roberta ha un negozio di intimo ad Azzate e ci racconta: «Oggi ho lavorato molto bene. Avevo riaperto l’11 quando avevano consentito la vendita di abbigliamento per bambini ma era stato un buco nell’acqua. Speriamo di riprendere bene e a pieno ritmo»

Ore 10.30: COMABBIO

Si riapre, ma niente servizio bar. L’enoteca di Comabbio lunedì 18 maggio è ritornata in attività con orari modificati e tutte le precauzioni per limitare al minimo il rischio di contagio. «Siamo aperti ma solo come enoteca – spiega la titolare Sandra Pavan -. Abbiamo deciso di rimandare ancora per un po’ la riapertura del servizio bar per vedere come si evolverà la situazione. Intanto indossiamo la mascherine e abbiamo posizionato distributori di disinfettante per mani in tutto il locale».

Ore 10.00: VARESE – I bar del centro

La caratteristica della riapertura di Varese è la rioccupazione dei tavolini all’aperto. In centro sono già in diversi ad avere sfruttato questa abitudine ritrovata, complice la bella giornata.

Naturalmente ovunque è stato allestito con grandi cartelli con le nuove regole e si segnala qualche “sgridata” ai clienti che cercano di riunirsi come prima.

Ore 9.30: VARESE – Mercato di piazzale Kennedy

A Varese le riaperture non sono complete: in particolare il sindaco ha rimandato l’apertura del mercato, dei musei e delle biblioteche. Oggi in piazzale Kennedy è giorno di mercato, ma si sta svolgendo ancora in forma ridotta come lo abbiamo imparato a conoscere nelle scorse settimane: solo banchi alimentari e chiusura alle 13.30.