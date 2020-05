E’ Laura la vincitrice del look post quarantena

Brava, carina, coraggiosa e, fra poco, con un look tutto speciale. E’ Laura la vincitrice del gioco tra le lettrici di Varesenews che metteva in palio un look post quarantena, con un grande scarto sulle sue contendenti, con oltre 325 like.

Galleria fotografica Concorso "vinci il look post quarantena": ecco chi ha vinto 4 di 5

CORNELIAIN Luxury premierà Laura con un cambio di look completo con colore, taglio e piega in omaggio, ma per tutte le altre partecipanti ci saranno buoni valore per rinfrescare la propria immagine.

Il prossimo passaggio sarà vedere il nuovo look di Laura: vedremo come sarà il “prima e il dopo” del suo lockdown di bellezza.

CORNELIAIN Luxury Varese è un piccolo atelier di bellezza, riservato ad una sola cliente alla volta, che verrà seguita in modalità esclusiva ed assolutamente sicura: per come è stato pensato fin dall’inizio è un angolo ANTI-COVID per eccellenza, all’interno della palestra Life in Via Sanvito Silvestro 105, ma con un ingresso riservato alle clienti del salone, una sola per volta.

Il salone ha riaperto le sue porte mercoledì 20 maggio, dopo un’accurata sanificazione certificata, e con tutti i presidi necessari alla sicurezza di cliente ed operatrice.