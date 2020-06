Ecco la “look revolution” di Laura

Ricordate il nostro concorso, realizzato in collaborazione con CORNELIAIN Luxury? A Vincerlo era stata Laura: brava, carina, coraggiosa e con un sacco di like alla sua foto: 325.

Il suo premio era un cambio di look completo con colore, taglio e piega in omaggio: e ora possiamo vedere la sua trasformazione.

Qui sopra c’è il nuovo look di Laura dopo il lockdown, che l’ha resa una vera cerbiatta: ecco invece com’era durante la quaratena.

CORNELIAIN Luxury Varese è un piccolo atelier di bellezza, riservato ad una sola cliente alla volta, che verrà seguita in modalità esclusiva ed assolutamente sicura: per come è stato pensato fin dall’inizio è un angolo ANTI-COVID per eccellenza, all’interno della palestra Life in Via Sanvito Silvestro 105, ma con un ingresso riservato alle clienti del salone, una sola per volta.

Ecco Laura “Prima e dopo”

Il salone ha riaperto le sue porte mercoledì 20 maggio, dopo un’accurata sanificazione certificata, e con tutti i presidi necessari alla sicurezza di cliente ed operatrice.