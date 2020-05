Com’è il tuo aspetto post quarantena? Un concorso per chi ha bisogno di “rifarsi il look”

Che effetto fa vedervi allo specchio dopo quasi tre mesi di lockdown? La quarantena vi ha “regalato” dieci anni in più, per colore di capelli e aspetto della pelle? Vi vedete come un disastro e l’idea di uscire di casa di nuovo più che rendervi felice, vi atterrisce? Abbiamo il concorso che fa per voi.

Al termine di una quarantena che ha messo a dura prova il look di ognuna di noi, abbiamo trovato un partner che ha voglia di farvi più belle: CORNELIAIN Luxury Varese ha deciso infatti di premiare una delle lettrici di VareseNews con un cambio look, per ripartire con un nuovo slancio: ma dovete avere il coraggio di mostrarvi come siete.

Il contest infatti premierà una lettrice con un cambio di look completo con colore, taglio e piega in omaggio, ma per tutte le altre partecipanti ci saranno buoni valore per rinfrescare la propria immagine: tutto quello che bisogna fare è avere il coraggio di “mostrare la ricrescita” e come è diventato il suo look alla fine della quarantena.

Chi vuole partecipare può inviare una propria fotografia in primo piano che mostra tutto l’effetto “post quarantena” alla mail info@corneliain.it entro e non oltre il 24 maggio 2020.

Nella giornata del 25 maggio verranno selezionate le 12 lettrici finaliste, che saranno poi votate sulla pagina Facebook di VareseNews: chi avrà ricevuto più like, cioè quella che verrà considerata più bisognosa di una “sistematina” sarà decretata la vincitrice. Il 31 maggio, la foto che riceverà il maggior numero di like vincerà una “LOOK REVOLUTION” di CorneliaIn Luxury.

CORNELIAIN Luxury Varese è un piccolo atelier di bellezza, riservato ad una sola cliente alla volta, che verrà seguita in modalità esclusiva ed assolutamente sicura: per come è stato pensato fin dall’inizio è un angolo ANTI-COVID per eccellenza, all’interno della palestra Life in Via Sanvito Silvestro 105, ma con un ingresso riservato alle clienti del salone, una sola per volta.

Il salone intanto, riaprirà le sue porte mercoledì 20 maggio, dopo un’accurata sanificazione certificata, e con tutti i presidi necessari alla sicurezza di cliente ed operatrice.