La Cooperativa SCELAG tramite il “Circolo Liberamente”, in collaborazione con la Pro Loco di Gerenzano e col patrocinio del Comune di Gerenzano indice un concorso artistico dal titolo “Liberamente ai tempi del CORONAVIRUS”.

L’iniziativa è stata pensata per raccogliere sensazioni, stati d’animo, riflessioni e emozioni su quello che sta accadendo in questi giorni difficili e sugli effetti che potrà avere in futuro sulla vita nostra e sulla società.

Il concorso è rivolto a tutta la popolazione che ha voglia di esprimersi con poesia, prosa, fotografia, pittura, scultura e video. Sono previste 2 categorie basate sull’età: a) riservato a ragazzi di età inferiore ai 15 anni; b) sopra i 15 anni.

Il termine di consegna degli elaborati è il 31 ottobre e a Novembre/Dicembre 2020 (data da destinarsi, compatibilmente con le disposizioni sanitarie) ci sarà l’esposizione delle opere in concorso e la cerimonia di premiazione presso il Palazzo Fagnani di Gerenzano.

Il regolamento e la scheda di iscrizione è disponibile su Facebook sulla pagina “Liberamente e il Circolo”, sul sito www . comune.gerenzano.va.it , su quello della cooperativa: www.coopscelag,it oppure potete riceverlo scrivendo a liberamente@coopscelag.it . Gli organizzatori possono essere contattati via posta elettronica utilizzando l’indirizzo: liberamente@coopscelag.it.

Per conoscere proposte ed iniziative della cooperativa SCELAG visitate il nuovo sito www.coopscelag.it”