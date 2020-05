Chi è l’ostetrica? Parola alle mamme

La giornata mondiale dell’ostetrica di solito viene celebrata con incontri pubblici e dibattiti per ribadire il ruolo di questa figura sanitaria nell’accompagnare le donne non solo nel momento del parto ma anche durante la gravidanza e nel puerperio per il benessere delle mamme e dei loro bambini.

Quest’anno gli incontri pubblici non sono possibili ne allora l’idea è quella che siano proprio le donne, le mamme, ma anche il papà o la nonna, a raccontare cosa sia l’ostetrica o cosa ha rappresentato per ciascuno nel percorso che ha portato ad accogliere una nuova vita in famiglia.

Chi è l’ostetrica e qual è il suo ruolo ce lo raccontano le mamme, un papà e persino una nonna (e le risate dei loro bambini) nel video a cura di Letizia Dal Chiele, ostetrica della Casa maternità di Montallegro fondata da Marta Campiotti che a sua volta partecipa all’iniziativa promossa dall’Ordine provinciale delle ostetriche tirando fuori dal cassetto alcune delle lettere che le mamme le hanno scritto.

“Grazie per essermi stata vicino in quel momento unico e irripetibile, quel punto di non ritorno pieno di poesia e di sangue in cui una donna diventa madre per la prima volta”, le scrive Mariachiara.

“Sono arrivata stressata da racconti, false credenze e me ne vado ora carica di vita nelle mie braccia”, dice Barbara alla fine del suo percorso in Casa maternità.

“Ripenso a Viola, alla sua nascita, e trovo sfumature di dolcezza, circolarità e completezza, dove il flusso della vita ha preso il sopravvento su di me senza che venisse interrotto, spento, bloccato”,è invece il ricordo di Paola. Quando allatta quando ha bisogno di un consiglio sui bisogni del neonato. È importante che si capisca ovunque consultori ospedale anche in alcuni centri nostro territorio esistono ambulatori per basso