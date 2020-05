Mascherine per aiutare la scuola materna di Azzate

Sono “piccole” coloratissime, in cotone lavabile. Sono le mascherine, riutilizzabili ed ecologiche, realizzate a mano da alcuni volontari per dare una mano alla Scuola dell’Infanzia di Azzate. In poco tempo ne sono state realizzate 850 ed ora sono state messe in vendita.

Per venire incontro alle famiglie sono state sospese le rette dei mesi in cui i bimbi sono rimasti a casa, a causa dell’emergenza Covid-19, ma la situazione comincia a diventare complessa e senza entrate la scuola non può sopravvivere. Così oltre a chiedere un contributo a chi desidera aiutare, ai genitori ma anche ai cittadini di Azzate, gli amici della scuola dell’Infanzia hanno deciso di realizzare delle mascherine da acquistare, dietro offerta libera, presso il panificio Ossola, la cartolibreria Tibi e da qualche giorno anche presso la gelateria Giallo Crema. Il ricavato sarà interamente devoluto alla scuola dell’infanzia di Azzate.

Le mascherine sono disponibili in due misure : bambino 3/8 anni, ragazzo/ adulto.

Chi invece volesse fare una donazione può utilizzare queste coordinate: