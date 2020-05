In memoria di Mario Lama

Varesenews vuole rendere omaggio a chi se n’è andato in silenzio, senza un momento in cui elaborare il lutto, la possibilità di dirsi ciao. Per questo abbiamo aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi. Per partecipare potete scrivere qui. Il servizio è gratuito.

Mario Lama si è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia. Il funerale è stato celebrato sabato 10 maggio.

Presidente onorario della banda (dopo averla guidata per un quarto di secolo), Mario Lama è stato il cuore pulsante della comunità di Caravate: membro e presidente del Coro San Giovanni Battista ma era conosciuto anche per l’impegno con il Gruppo Alpini e nell’ambito parrocchiale.

«Una perdita che ha scosso tutta la comunità: credo che per ricordare al meglio Mario sarebbe bello che tutti seguissimo il suo esempio di umanità, mitezza e impegno», ha commentato il sindaco Nicola Tardugno.

Il suo grande impegno nelle diverse associazioni del paese, che non lo dimenticherà facilmente. Innamorato della musica, della danza e della scultura, «Mario è stato innanzitutto una persona molto disponibile, con un carattere piuttosto forte, che ha dato tanto a Caravate. Nel mondo musicale è rimasto per circa cinquant’anni», ricorda Ezio Cadario, direttore del coro San Giovanni Battista.

Tutta Caravate tratterrà per sé una parte dell’eredità di umanità e passione che Mario Lama ha lasciato: un esempio di impegno, mitezza d’animo. «Io mi tengo l’ultimo ricordo: il rinfresco dagli Alpini dopo le celebrazioni dello scorso IV Novembre, un momento di condivisione che mi resta nel cuore», conclude Tardugno.