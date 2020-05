Fino Mornasco, il momento dell’esplosione

S’indaga, a Fino Mornasco, sulle cause dell’esplosione avvenuta in via Liguria, frazione Andrate.

Nel frattempo è venuto fuori anche un video del momento dell’esplosione a Fino Mornasco..

I vicini di casa erano stati svegliati, intorno alle sei del mattino, da una serie di piccole esplosioni provenienti dall’interno della villetta di via Liguria, poi devastata dallo scoppio principale.

Un vicino ha filmato il fumo che usciva dalla villetta: mentre riprendeva si è verificata l’esplosione. La deflagrazione ha causato la morte di un 21enne.