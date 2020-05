Navigazione Lago Maggiore: aumentano i servizi

Con l’inizio della “fase 2” Navigazione Lago Maggiore ha potenziato i servizi di trasporto per lavoratori ed è pronta ad accogliere i primi turisti.

Da venerdì 21 maggio e fino al 2 giugno, infatti, nel Golfo Borromeo raddoppieranno le corse infrasettimanali (da lunedì a giovedì) per la la tratta Verbania – Baveno – Stresa, che fa scalo anche alle Isole Borromee, in modo da garantire anche le fermate all’Isola Madre e a Carciano.

Navigazione Lago Maggiore potenzierà, inoltre, i servizi di trasporto venerdì, sabato, e festivi e in occasione del “ponte” del 2 giugno, con l’attivazione del collegamento diretto Carciano-Isola Bella con corse dalle 10.25 – 18.25.

Verranno riaperti anche gli scali Arona ed Angera così da ripristinare il collegamento tra le due località per i lavoratori. È confermato invece l’orario del traghetto tra Intra e Laveno, con una partenza ogni ora dalle 5:00 alle 22:30.

«Abbiamo potenziato i nostri servizi – afferma Gian Luca Mantegazza direttore di esercizio di NLM – soprattutto per soddisfare le esigenze di chi si muove per motivi lavorativi. Inoltre, abbiamo incrementato, in modo particolare nei weekend e lungo il ponte di inizio giugno, i servizi di trasporto verso le Isole Borromee all’interno del territorio piemontese. Speriamo nell’arrivo dei primi turisti e, in caso di necessità, siamo pronti a adeguare ulteriormente il servizio alle esigenze del territorio».