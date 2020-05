Pazzo bungee jumping: giù con l’auto per 200 metri dalla diga del Luzzone

Un esperimento decisamente da non ripetere, ma l’effetto mozzafiato è garantito.

E’ in rete il video del bungee jumping estremo che l’ex capitano della nazionale inglese di cricket Andrew Flintoff ha registrato nel settembre scorso in Canton Ticino per la trasmissione della BBC “Top Gear“.

Flintoff si lancia a bordo di una macchina dalla diga del Luzzone, in Val di Blenio, altra 225 metri.

Il video, che ha già avuto 282mila visualizzazioni, è da brividi. Gli stessi che l’ex giocatore di cricket, oggi presentatore di successo, ammette di aver provato durante il conto alla rovescia prima di lanciarsi nel vuoto.

Il video: