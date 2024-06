Canton Ticino, ritrovato un corpo a 2.700 metri di quota

Una persona è stata ritrovata morta questa mattina – sabato 22 giugno – nei pressi del percorso alpinistico della Val Malvaglia, in Canton Ticino.

Il corpo senza vita – non ancora identificato: la Polizia Cantonale non ha comunicato altre informazioni – è stato localizzato a circa 2.700 metri di altitudine, in una zona impervia nei pressi del percorso solitamente utilizzato dagli scalatori. Per questo l’ipotesi è quella di un incidente di montagna. (foto di repertorio)

L’area coinvolta si trova al confine tra i cantoni Ticino e Grigioni. Il dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia Cantonale ha visto operare sia la REGA (l’elisoccorso svizzero), le sezioni di Biasca e Olivone del soccorso alpino (SAS). Impiegati anche un elicottero dell’Esercito e uno di una ditta privata.