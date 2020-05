Doppia rapina in farmacia a Samarate e Lonate, caccia ai malviventi

Doppia rapina di prima mattina, a Samarate e Lonate Pozzolo, frazione Sant’Antonino Ticino.

Due persone hanno “ripulito” alle 9 del mattino la Farmacia Mosca, a due passi dal municipio di Samarate, mentre il colpo alla Farmacia Castelletti a Sant’Antonino Ticino è fallito per la reazione immediata del proprietario.

Insoliti i bersagli delle rapine (entrambi in zone centrali, soprattutto Samarate) e anche l’orario, visto che le rapine di solito si concentrano negli orari di chiusura, quando maggiore è il contante in cassa.

Il colpo a Sant’Antonino Ticino è avvenuto alle 8.55: «Era coperto con cappuccio e mascherina, ha saltato la coda ed è entrato subito nel retro superando il dispenser del gel disinfettante» spiega Domenico Castelletti, titolare della farmacia, che si trova in un condominio nelle viuzze del centro storico. Lo stesso titolare ha reagito spintonando il rapinatore, che a quel punto si è dato alla fuga precipitosa, lasciando dietro di sé qualche danno agli espositori rovesciati e un po’ di pura per i titolari.

Anche a Samarate la persona entrata nella farmacia era una sola, le farmaciste lo hanno anche inseguito sul marciapiedi, come si vede anche in un video. All’esterno un complice alla guida attendeva il rapinatore. Subito dopo sono arrivati gli uomini in divisa, richiamati dal trambusto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Samarate, che ha il suo comando a poche decine di metri, seguiti poi dai carabinieri, che erano nel frattempo intervenuti anche a Sant’Antonino.

Indaga la compagnia carabinieri di Busto Arsizio.

(articolo aggiornato alle ore 12.45 di mercoledì 13 maggio; in una prima versione si dava notizia del solo colpo a Samarate)