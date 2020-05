Riaprono le porte delle biblioteche “Valli dei Mulini”

Le biblioteche del sistema bibliotecario Valli dei Mulini sono in una graduale fase di riapertura, per assicurare in questa fase 2 un servizio ai propri lettori sicuro ma efficace e attento come sempre.

Pur non potendo vivere la biblioteca come prima (non sarà possibile girare per gli scaffali in questa prima fase e le prenotazioni avverranno maggiormente tramite la piattaforma internet, mail e chiamate) molte delle biblioteche del Sistema – le prime dal 18 maggio – stanno riaprendo le porte.

Al momento è consentito l’ingresso ad un utente alla volta per restituire i documenti (da consegnare in apposite scatole dove per i giorni successivi resteranno in quella che possiamo definire una quarantena della durata di 3 giorni) e prendere in prestito i libri e Dvd prenotati.

«Vedendo i primi risultati – spiegano dal Sistema Bibliotecario molti lettori non vedevano l’ora! A Tradate lunedì 18 maggio in 3 ore sono stati fatti 120 prestiti».

Per quel che riguarda le prenotazioni, al momento sono permesse solo su documenti di biblioteche che risultano aperte, per non creare confusione e prenotazioni che poi non verranno soddisfatte.

Il sistema Valli dei Mulini ha riattivato anche il servizio interprestito: «Per prenotare da casa – spiegano – ai nostri lettori consigliamo, affinché le prenotazioni vengano soddisfatte (altrimenti verranno cancellate per non creare scatole e scatole di libri in attesa), di prenotare documenti di queste biblioteche, che ad oggi sono aperte: Albizzate, Arcisate, Azzate, Bisuschio, Cantello, Carbonate, Casciago, Clivio, Cuasso, Daverio, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Saltrio, Solbiate Arno, Sumirago, Tradate, Vedano Olona, Venegono Superiore e Viggiù».

Nei prossimi giorni riapriranno gradualmente anche le altre biblioteche.