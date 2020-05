RipartiamoDaTe: il Centro Beccaria riparte in sicurezza con molte novità 

Il Centro Polispecialistico Beccaria torna a pieno regime con la tradizionale offerta sanitaria ma con importanti novità.

Dopo l’emergenza Covid 19, dove i servizi essenziali di assistenza e cura sono sempre stati garantiti nel rispetto della norme di sicurezza, la ripartenza coincide con il potenziamento dell’offerta, più tarata sulle esigenze degli utenti a partire dall’organizzazione del loro tempo.

Lo slogan scelto, “Ripartiamo Da Te”, indica che si è lavorato per ripristinare e implementare le attività in piena sicurezza per dipendenti e utenti, con innovazioni studiate per soddisfare bisogni vecchi e nuovi.

Servizi modulati sempre di più sulle esigenze specifiche di ciascuno, flessibili per chi sceglie di andare al Centro, adatti per chi preferisce stare a casa, per chi non ha tempo in settimana, per chi vuole sentirsi al sicuro sempre.

Innanzitutto il Centro torna ad essere aperto 7 giorni su 7, quindi anche la domenica: un impegno quotidiano per offrire la massima flessibilità, agevolare l’organizzazione di ciascuno e dare risposte rapide ai bisogni dell’utenza.

Ma anche per chi, per necessità o per scelta, è a casa la ripartenza ha portato novità: è stata attivata l’ Unità di Radiologia Mobile per effettuare radiografie al proprio domicilio ( Rx Torace; Rx Bacino e Anca; Rx delle estremità superiori o inferiori) , con gli standard di qualità e sicurezza del Centro Beccaria. Si tratta di un’offerta mirata a chi è allettato, a chi ha difficoltà di movimento ma anche a chi non può raggiungere il centro. Il servizio viene erogato anche ai pazienti Ospedalizzati a Domicilio come nel caso di isolamento quarantenale per infezione da Covid-19, nelle RSA e nelle Residenze protette.

Continua poi a essere attiva l’Assistenza Domiciliare Infermieristica dedicata ad anziani, malati, disabili o persone momentaneamente non autosufficienti ed a chiunque abbia necessità di incontrare un infermiere presso il proprio domicilio per prelievi del sangue, test sierologici, iniezioni, medicazioni, ECG e Holter pressori o cardiaci.



Il Centro Beccaria riparte anche attraverso la riapertura dei punti prelievo dislocati sul territorio e del Poliambulatorio di Via Indipendenza. Il servizio è da sempre molto apprezzato dall’utenza, perché consente grandi risparmi di tempo. La novità è che anche in queste sedi è possibile eseguire i test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM.



Sempre nell’ottica di semplificare l’accesso e snellire i tempi, in questa nuova fase il Centro Beccaria ha completato una rivisitazione del sito (www.centrobeccaria.it) che ha permesso di facilitare le procedure di prenotazione per le visite, per l’acquisto di pacchetti di prevenzione (ogni mese viene trattato un tema diverso) o di consulti on line, ma anche per scaricare e vedere gli esiti delle analisi svolte.

Un impegno organizzativo importante, necessario per venire incontro ai bisogni dell’utente senza mai dimenticare la sicurezza e la qualità del servizio.

Per questa ragione, per prevenire il contagio e la diffusione del COVID-19, oltre alle misure standard di prevenzione e protezione, da sempre applicate per il settore sanitario, il Centro Polispecialistico Beccaria ha adottato una serie di protocolli aggiuntivi che seguono le recenti indicazioni fornite dalle Istituzioni competenti. Le modalità di accesso al centro prevedono, infatti, una presenza numericamente controllata, la misurazione della temperatura all’arrivo con una gestione meticolosa degli spazi nelle zone d’attesa per evitare gli assembramenti. Dispenser con igienizzanti nei luoghi di maggior passaggio. Protezioni specifiche adottate dal personale, dotato di mascherine mentre le postazioni all’accettazione sono tutte protette da barriere in vetro. Massima garanzia anche per la sanificazione giornaliera degli ambienti, delle aree comuni e delle postazioni di lavoro attraverso l’utilizzo di igienizzanti spray a lento rilascio.

Il Centro Polispecialistico Beccaria ritorna con le tradizionali qualità, efficienza e sicurezza per il benessere ma anche per la tranquillità di tutti i suoi utenti.