Rotary Club dona 1250 mascherine al carcere di Busto Arsizio

Nei cortili della casa circondariale di Busto Arsizio sabato 9 maggio si è svolta la cerimonia di consegna al Direttore dell’Istituto di pena di 1250 mascherine FFP2 da parte del Rotary Club Busto -Gallarate- Legnano La Malpensa e del Distretto Rotary 2042.

La donazione è nata a seguito di una richiesta di sostegno per questo tipo di presidi e messa a punto da Filippo Crivelli, presidente del Rotary Club La Malpensa, con la collaborazione di Giuseppe Navarini, governatore del Distretto Rotary 2042, da mesi attivo sul versante Covid-19 in favore dei Rotary Club del rispettivo territorio, ma anche di Regione Lombardia, compulsando l’estesa rete lombarda di rotariani attivi nel mondo sanitario, dell’imprenditoria e delle professioni.

Alla consegna delle mascherine FFP2 erano presenti Filippo Crivelli, presidente del Rotary Club “La Malpensa”; Giuseppe Navarini, governatore del Distretto 2042; Pierpaolo Ponzone, responsabile P.R. e comunicazione del Rotary La Malpensa e il dottore Orazio Sorrentino, direttore della casa circondariale di via per Cassano.

«Grazie al gruppo di lavoro costantemente impegnato nel progetto Covid-19 Emergency, abbiamo concretizzato questa operazione per venire in aiuto del territorio e in particolare a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nel combattere questa epidemia. Siamo al servizio del territorio e lo facciamo attraverso una meticolosa ricerca di connessioni e sinergie con aziende italiane ed estere con l’obiettivo di trovare disponibilità di prodotti da acquistare direttamente o da ricevere sotto forma di donazione. Questa è una delle tante strade che stiamo percorrendo e delle iniziative che stiamo portando avanti per essere di supporto a Comuni, ATS e strutture di soccorso della Regione Lombardia» ha sottolineato il governatore Navarini del Distretto Rotary 2042.

«Dal 22 febbraio abbiamo disposto il triage, che è organizzato ancor meglio da circa due settimane attraverso la tenda della protezione civile; a breve arriveranno anche gli OSS (operatore socio-sanitario) in modo da integrare l’operato dei poliziotti e infermieri; infine le mascherine FFP2, sono quelle che abbiamo in minoranza e che vengono distribuite settimanalmente a tutti gli operatori. Questa donazione è un grande contributo» ha concluso il direttore della casa circondariale Orazio Sorrentino.