Scappano con lo scooter e si scontrano contro due auto

Fuga in scooter per le vie di Castellanza e Busto Arsizio. Un uomo di 30 anni, operaio, coniugato e già noto alle forze dell’ordine è arrestato e messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sono intervenuti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio nella zona residenziale di Castellanza: i militari hanno notato uno scooter con a bordo due persone. Il conducente del motorino, alla vista della vettura dell’Arma è scappato, ingaggiando un breve inseguimento per le vie della città e terminato in viale Cadorna a Busto Arsizio, dove il motorino si è scontrato con un’auto parcheggiata a bordo strada.

L’auto dei carabinieri si è messa di traverso e ha chiuso l’intera carreggiata, costringendo lo scooter a fermarsi: si è incastrato tra il mezzo dei militari e quello parcheggiato. Entrambe le persone a bordo hanno poi tentato la fuga a piedi, ma sono stat bloccati dagli uomini dell’Arma.

Il motorino è risultato senza assicurazione, probabile motivo della fuga. L’altra persona a bordo è un 45enne, residente nella medesima via dell’arrestato, anch’egli pregiudicato. Entrambi sono stati multati per inottemperanza delle norme anticontagio.