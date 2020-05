Grave incidente fra Tradate e Cairate, arrivano ambulanze e l’elisoccorso

Sono quattro le persone rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato questa mattina a Tradate sulla Sp 19, in via Mayer, nei pressi del ponte di Cairate.

Sul posto sono state inviate quattro ambulanze con l’automedica e l’elisoccorso. Al lavoro anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

(Seguono aggiornamenti)