Il sindaco apre all’opposizione, Carlesso: “Collaboriamo. Se non ora, quando?”

«Siamo felici di accogliere e collaborare alla realizzazione del tavolo tecnico che il sindaco Elena Catelli ha istituito, accogliendo di fatto, ora, una mozione da noi presentata nel corso del 2019». Lo afferma Paolo Carlesso, consigliere comunale di minoranza per la lista Fagnano Bene Comune dopo aver appreso la notizia di questa apertura alla collaborazione.

Quando furono presentate le mozioni per istituire dei tavoli tecnici su lavori pubblici e cultura nessuno si immaginava l’arrivo della pandemia, ma era un modo per collaborare alla progettazione del futuro della comunità: «Oggi, il futuro ci appare di sicuro più problematico, questo è il momento delle scelte e questa collaborazione riteniamo sia assolutamente necessaria. Siamo felici che, nell’ottica di ottenere maggiori benefici per il paese, la maggioranza cerchi la collaborazione anche da parte delle minoranze. Tale collaborazione peraltro, sebbene a volte in modo fortemente critico non è mai mancata da parte nostra».

Dalla minoranza, dunque, si dicono «pronti a mettere a disposizione in questo tavolo tecnico tutte le nostre competenze e le nostre capacità al fine di dare il nostro contributo e di rendere un servizio alla comunità fagnanese».

Quali sono le priorità secondo Fagnano Bene Comune: «Riteniamo che, in questo momento, si debba ragionare per realizzare opere strategiche; opere che siano nell’immediato in qualche modo di sostegno all’economia del paese, ma che, allo stesso tempo, siano necessarie per la crescita della nostra comunità. C’è da decidere nell’immediato come utilizzare i primi finanziamenti ovvero 500.000 € di fondi regionali e rispettare quindi tempi e limiti di tali assegnazioni, ma sarebbe sbagliato se il Comune di Fagnano si limitasse a questo. Il Nostro Comune, grazie alle buone amministrazioni passate e meglio di altri comuni, ha le risorse per affrontare il post covid19 con maggiore decisione, mettendo in campo le risorse che ha a disposizione; questo è il momento di farlo, quando se non ora?»

La lista di Carlesso, dunque, sottolinea che negli anni passati si sono estinti tutti i mutui e il bilancio porta un cospicuo avanzo: «Nell’ultimo bilancio di previsione vi sono cifre rilevanti per opere che difficilmente possono essere realizzate nel corso dell’anno, Per queste ragioni riteniamo che oltre ai 500,000 € di finanziamento il Comune di Fagnano debba e possa impegnarsi con degli investimenti per un altro 1.500.000 €, solo così si potrà incidere in qualche modo sull’emergenza, solo così si potrà immaginare un Futuro».