Era di Solbiate con Cagno, nel Comasco, l’operaio morto a Lugano

Non era residente in provincia di Varese, come comunicato dalle autorità svizzere, ma nel Comasco l’operaio di 45 anni deceduto lunedì mattina a Lugano in un tragico infortunio sul lavoro.

L’uomo, residente a Solbiate con Cagno, si chiamava Christian Peluso, ed era originario di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, come riporta la testata online Vigevano24.

Christian Peluso lunedì attorno alle 11.30 stava effettuando dei lavori in un cantiere di Lugano quando, per cause che l’indagine di Polizia sta accertando, è precipitato dalla scala su cui si trovava, finendo dopo un volo di 5 metri dentro ad uno scavo.

L’uomo è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Christian Peluso lascia la moglie e due figli in tenera età.